Bezpečnost na kole by neměli podceňovat malí ani velcí cyklisté. Chebští strážníci z oddělení prevence kriminality proto kladou důraz na dopravní výchovu, kdy se na dopravním hřišti při DDM Sova věnují nejmladším cyklistům po celý školní rok. Školáci si při dopravní výchově osvojují nejen samotnou jízdu, ale i pravidla silničního provozu.

V letních měsících se na silnicích a cyklostezkách objevuje cyklistů mnohem více, proto naši preventisté pravidelně vyrážejí na chebské cyklostezky, kde cyklistům připomínají pravidla silničního provozu a bezpečné jízdy. Zdůrazňují, co může zvýšit jejich bezpečnost nejen v silničním provozu. Například přilbu, která je povinná pro osoby do 18 let, doporučují všem cyklistům, protože dokáže předejít vážným zraněním či dokonce zachránit život.

Naši strážníci se budou na cyklostezkách pravidelně objevovat po celé léto. Vzorné cyklisty odmění praktickými dárky na cesty, jako je například cyklistická lékárnička nebo reflexními prvky. Městská policie Cheb přeje všem krásné prožití léta a bezpečný návrat domů.

Jan Nekuda, velitel hlídkové služby Městské policie Cheb