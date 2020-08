Od 11. června do 5. srpna se v chebské městské knihovně konala výtvarná výstava Ivety Kubínové.

Výstava Ivety Kubínové. | Foto: MěK Cheb

„Miluju pastelky a ráda pozoruju ptáky a nebe a stromy a nálady a sny, a když je toho pozorování tolik, že už se to do mě nevejde, když už mi z toho všeho buší ve spáncích, pak hluchá slepá usedám k papíru. A tam potom, kousek po kousku, vkládám to, co jsem viděla a jak jsem to cítila… někdy jsou to obrazy, někdy slova…,“ říká autorka.