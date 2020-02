Jaké to je, hrát velkou šest jedničkovou házenou, si mělo možnost vyzkoušet nejen naše mini žactvo z Házené Kynžvart.

Cheb házená minižákyně. | Foto: Jiří Maršík

Pozvání na pohodový přípravný turnaj přijali i v interligovém Mostě, v DHC Plzeň a dorazil i chlapecký tým ze Sokola Šťáhlavy. Naši a mostečtí trenéři poskládali dva týmy, takže celkem šest družstev se utkalo v systému každý s každým v krásné minutáži 2x 10 min. na zápas. K tomu, aby mohl být turnaj pohodový, nepomáhá jen kvalitní organizace, ale i to, že se nepočítají výsledky a na světelné tabuli běží pouze čas. Tenhle aspekt nebere hráčům či hráčkám snahu být lepší než soupeř, protože tohle je každému, kdo se zapojí do jakékoliv hry, naprosto přirozené. Ale hlavně jsou v pohodě trenéři, kteří nemusí střídat účelově, dávají prostor všem hráčkám či hráčům, nikdo není pod tlakem a hraje se především pro radost ze hry. Prostě se hodnotí jenom snaha, a jak by řekl klasik, „tak je to správné, tak to má být“. A protože se opravdu snažili všichni, byly všem aktérům při závěrečném ukončení na krk pověšeny zlaté medaile a všem týmům předány igelitky plné sladkostí, protože jak jsem uvedl výše, snaha se musí ocenit. Já už jen v závěru poděkuji všem, kteří pomohli s organizací, našim trenérům a samotným hráčkám za radost, kterou nám svou hrou dávají. Děkuji.