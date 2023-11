Zatopený železobetonový obloukový most s dolní mostovkou mezi místními částmi Malá a Velká Všeboř je možné v těchto dnech projít suchou nohou.

Tak to nyní vypadá u Malé a Velká Všeboře. | Foto: Deník/Jan Buriánek

Kvůli opravě hráze na přehradní nádrži Jesenice bylo nutné upustit vodu z přehrady. To umožnilo vidět bývalý most a další části bývalých domů, které se v této části nacházely. Silnice a most přes řeku Odravu byla zrušena vznikem vodní nádrže Jesenice. Ta se začala budovat od roku 1957, dokončena byla v roce 1961.

Zatopený most lze vidět také při jízdě vlakem na trase Cheb–Plzeň. Kolem mostu jsou vidět i zbytky cihel z bývalých domů, které se tady nacházely. V historických záznamech se lze dočíst, že z původních 21 usedlostí, které se tu nacházely, jich bylo 17 zbořeno. Z toho 8 je pod vodou přehrady. Nacházel se tu také mlýn, který měl i náhon vody a v podzemí se ukrývala malá vodní elektrárna, která obsahovala Francisovu turbínu. Elektřinou zásoboval domy v celé vesnici. Pozůstatky mlýna jsou tu patrné dodnes.

Jan Buriánek