Doprovodí ho okouzlující dáma, Katerina Englichova. Společně provedou koncert pro hoboj a harfu s názvem GET INSPIRED BY IMPRESSIONS.Těšit se tak můžete na 90 minut povznášející hudby a nevšední podívané. Abyste si užili večer se vším všudy, bude připravený bar s nabídkou bílého a červeného vína, prosecca, minidezertů a kanapky různých variant. Začátek koncertu bude od 19. hodin ve Valdštejnské obrazárně muzea Cheb. Hudební program nabídne skladby Maurice Ravela, Clauda Debussyho, Josefa Vejvody a dalších.

Nejen úžasný hudebník, ale také elegantní gentleman Vilém Veverka, zavítá v sobotu 2. října do Chebu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.