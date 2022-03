Městské muzeum Františkovy Lázně oslaví v roce 2022 hned dvě kulatá výročí. „Celých 110 let uběhlo od doby, kdy se pro budoucí muzeum začaly prostřednictvím sbírky mezi obyvateli shromažďovat první sbírkové předměty. Zároveň je to rovných 100 let, kdy byla otevřena první muzejní expozice. 10. 6. 2022 oslavíme spolu s návštěvníky obě jubilea při „Muzejní noci a Noci kostelů“. Chybět nebude dobrodružná procházka pro malé i velké, která nabídne nevšední pohled na všední místa Františkových Lázní, ale ani doprovodné aktivity v budově muzea a přilehlé zahradě“, uvedla Petra Polívková z františkolázeňského muzea.