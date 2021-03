Čápi v centru Chebu se věnují práci na potomcích. A opět se díky webové kameře stali hvězdami internetu.

Čápi na komíně. | Foto: Mária Cibová

Čápice je na komíně u supermarketu už několik dní, tentokrát přiletěl později až čapí samec. Čáp se do Chebu vrací brzy, pravidelně v druhé polovině února. Podle odborníků se do města vrací dříve i proto, že neodlétá nikam daleko. Podle kroužku, který má na noze, a jeho sledování se ví, že odlétá hnízdit pouze do jižního Německa.