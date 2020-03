SKK Cheb má důvod k radosti. Anetka Benková a Natálka Salvová mají za sebou rozhodující závod v Žebráku, kde se shodně umístily na 11.místě a připsaly si důležité bodíky potřebné do republikového žebříčku.

Naty a Anetka. | Foto: Petra Lehocká

Rozhodnuto. Sečteno. Holky to dokázaly a postupují spolu s 18 nejlepšími krasobruslařkami do finále Projektu bruslička (z celkového počtu 72 závodnic), které se bude konat ve dnech 13.-14. 3. ve Dvoře Králové. Anetka i Natálka si tento postup zasloužily. Za jejich poctivý přístup k tréninkům, za snahu zdolat co nejvíce překážek na ledě i na suchu, za překonání sebe samotných. Dokázaly udělat radost rodičům, trenérkám a taky sobě. Věříme, že vykročí správnou nohou splnit si svůj sen, umístit se ve finále co nejlépe. Ale tady již nejde jen o boj o medaile, protože už samotný postup je pro ně malým vítězstvím. A my jim všichni moc gratulujeme a držíme palce.