Když jsem chtěl před pěti lety připomenout 319. výročí jedné z nejvýznamnějších bitev, která zastavila téměř tisíc let trvající snahu muslimů o ovládnutí Evropy a o násilné porobení jejího obyvatelstva, nenašel se žádný deník, který by byl ochoten – v době, kdy do Evropy proudily davy neidentifikovatelných muslimů – tuto zprávu uveřejnit.

Ilustrační foto k textu. | Foto: archiv autora