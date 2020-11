Fotku aleje, kterou přihlásil do soutěže Alej roku, poslal redakci Chebskému deníku pan Václav Mareš z Chebu.

Jabloňová alej Nový Hrozňatov - Doubrava je nominovaná na Alej roku. | Foto: Václav Mareš

„Je to jabloňová alej, poněkud netypická, v současnosti začíná nad Novým Hrozňatovem a pokračuje, již s určitými mezerami, přes Kozly a Mýtinu až k Doubravě. Tedy asi 6 km. Je asi už hodně stará, bylo by zajímavé zjistit, kdo a kdy ji vysázel. Některé stromy mívají na podzim chutná jablka,“ připsal k fotografii s poznámkou, že aleje do soutěže přihlašuje už několik let.