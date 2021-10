Máte snímky, o které byste se rádi podělili? Pošlete je s krátkým popisem na e-mail: jarmila.kuncova@denik.cz. My je následně zveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér a v tištěné podobě Deníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.