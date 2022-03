Pro letošní sezónu jsou komentované prohlídky pro veřejnost nově zařazeny do stálé nabídky i ve všední dny. Od 18. června do 18. září každý všední den je začátek prohlídky v 14:00, o víkendech a svátcích pak v 11:00 a v 14:00. Chybět nebudou ani oblíbené akce věnované rozličným tématům. 10. dubna to bude Květná neděle na hradě Seeberg, 22. října Svatohubertská slavnost a 10. prosince Seeberský advent“, sdělila kastelánka hradu Seeberg Hana Cestrová.