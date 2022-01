Do staré lávky, která přes nádraží vedla několik desítek let, bohužel začalo během let zatékat a ocelová konstrukce začala korodovat. Nová lávka bude podle projektu bezbariérová a samozřejmě vznikne na stejném místě, jako byla ta původní. Budou ji moci využívat nejen chodci, ale i cyklisté.