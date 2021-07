V roce 2018 nechalo město Cheb z bezpečnostních důvodů zbourat lávku, která vedla přes chebské nádraží. Byla ve špatném technickém stavu. Nyní na jejím místě roste lávka nová, která bude hotová příští rok. Připomeňte si, jak se lávka demolovala.

V roce 2018 nechalo město Cheb z bezpečnostních důvodů zbourat lávku, která vedla přes chebské nádraží. | Foto: Milan Daněk

Do staré lávky, která přes nádraží vedla několik desítek let, bohužel začalo během let zatékat a ocelová konstrukce začala korodovat. Nová lávka bude podle projektu bezbariérová a samozřejmě vznikne na stejném místě, jako byla ta původní. Budou ji moci využívat nejen chodci, ale i cyklisté.