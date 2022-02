Vstupem do něj se návštěvníci přenesou do mladší doby železné. Dominantou je panský dům, který je zároveň největší stavbou celého skanzenu. Postupně byly vybudovány i další stavby, hrnčírna, sýpka, svatyně, mohyla či pec. V současné době vzniká z vrbového proutí část plotu. Přes zimu tudy mnoho turistů neprojde, zato v létě zde bývá často rušno.

Členové Vousova kmene mají blízký vztah k historii keltské kultury a svými akcemi se ji snaží dostat do podvědomí široké veřejnosti. Proto nejen, že objíždí nejrůznější akce zaměřené na keltskou tématiku v kraji, ale především se snaží soustředit na dvě vlastní akce. Jedná se o tradiční červnový Antický den a srpnový Den oživlé historie a her. Při nich se rozhodně nenudí malí ani velcí návštěvníci neb Keltové pravidelně vtáhnou do děje i mnohé z přihlížejících.

Příspěvek zaslala Monika Šavlová. Velice jí děkujeme.