Na stránkách Muzea Karlovy Vary naleznete online výstavu "Tři kostely, tři příběhy". V patnácti kapitolách doplněných řadou fotografií se lze alespoň tímto způsobem s autorskou výstavou, která byla v muzeu přístupná jen pár dní, seznámit. Vbrzku k textům na online verzi ještě přibyde video.

Tři kostely, tři příběhy online na webu muzea. | Foto: repro Deník

S ohledem na v současnosti platná omezení a jejich uvažovaná prodloužení se Muzeum Karlovy Vary rozhodlo zrušit původně plánovanou vánoční výstavu a další prosincové akce. Naopak s výhledem na to, že opatření nebudou trvat stále, byla výstava "Tři kostely, tři příběhy" prodloužena do konce února. Nezbývá než doufat, že koronavirová situace se časem zlepší natolik, že prodloužení bude moci využít co nejvíce zájemců a výstavu zhlédnou "naživo".