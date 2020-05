23. 5. 2020 Sportovní hala Milana PROKEŠE Lázně Kynžvart

Po dlouhé přestávce, kdy se pomalu rozvolňovaly možnosti vůbec trénovat, se naše i soupeřova děvčata konečně dočkala i zápasů, byť jen v přátelském duchu. Hráčky z obou oddílů se na dnešní duely těšily, což potvrdilo i nadšení, které při samotné hře bylo vidět. Všechny čtyři týmy dnes zápolily na prvoligové ploše systémem každý s každým v dohodnuté minutáži, která pro dnešek byla 2 x 18 min. bez počítání výsledků. Dovolte mi pár slov závěrem: „Přestože o nic nešlo a dnešní utkání bylo prakticky tréninkové, byl od hráček vyžadován především přístup, nasazení a snaha o plnění pokynů trenérů. Pokud bych měl hodnotit celkový herní projev, tak musím podotknout, že mírně ubyla jistota, což je po takové době logické, ale vůbec ne nijak tragické. Co pro nás může být potěšující, tak to je fakt, že co se týče fyzické kondice, tak propad je značný jen u jediné hráčky, která prospala individuální přípravu v době, kdy to bylo především na nich samotných. Jinak si myslím, že naše děvčata na tom nejsou vůbec špatně. Dnes poprvé se v našem dresu prezentovala Kateřina VYSLOUŽILOVÁ z Tachova, která s námi už čtrnáct dní trénuje a její herní projev i myšlení krásně zapadá do herní koncepce našeho týmu, a pokud vše dobře dopadne, měli bychom ji v příští sezóně v našem dresu vídat. V samotném závěru už jen poděkuji našim hostům z DHC Plzeň, všem našim hráčkám, realizačnímu týmu a všem, kteří pomohli z organizací. Poděkování letí i rodičům našich i plzeňských hráček, kteří respektovali to, že se dnešní akce konala za zavřenými dveřmi. Pevně věřím, že při další akci už budeme ve sportovní hale všichni společně, protože si podpory všech velice vážíme.

Sestava a počet vstřelených branek v průběhu dnešního dne:

Andrea BUCHTOVÁ a Veronika ŠESTÁKOVÁ – brankařky, Jana PUŽOVÁ – 4, Daniela KRÁLÍKOVÁ - 4, Natálie SOBOTÍKOVÁ – 6, Sára HŘIVNOVÁ – 5, Klára MATĚJOVICOVÁ – 12, Anna BÍLÁ – 17, Klára BLAHUTOVÁ – 8, Claudia RAMPOVÁ – 14, Daniela MORÁVKOVÁ - 3, Kateřina VYSLOUŽILOVÁ - 14, Tereza JANDOVÁ -1.

Vedoucí týmu: Lenka VOHÁNKOVÁ. Trenér: Jiří MARŠÍK. Asistent trenéra: Petr SOBOTÍK a Josef VOHANKA. Týmový fotograf: Petra SOBOTÍKOVÁ.

Jiří MARŠÍK – trenér mládeže Házená Kynžvart