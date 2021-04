Sladkokyselá chuť švestek spolu se skořicí a vanilkou vykouzlí dokonalou chuť. Klasické kynuté těsto se může použít nejen se švestkami, ale výborná jsou také jablka. Pokud přidáte do drobenky mleté ořechy, dodáte koláči další chuť. Fantazii se při výrobě této dobroty meze nekladou.

Těsto:

300 gramů hladké mouky

170 ml vlažného mléka

60 gramů másla

1 žloutek

20 gramů droždí

Drobenka:

80 gramů másla

80 gramů cukru krupice

160 gramů polohrubé mouky

skořice

vanilka

Švestky

Postup:

Z hladké mouky, cukru, vlažného mléka a kvasnic si připravíme kvásek. Mezi tím dáme všechny ostatní suroviny do mísy. Když vzejde kvásek, přidáme směs k ostatním surovinám a začneme zpracovávat těsto. Správné těsto nesmí lepit a mělo by být krásně hladké. Těsto necháme v teple vykynout. Pak ho rozválíme na plech a poklademe švestkami a posypeme drobenkou. Necháme ještě chvíli kynout a pak dáme péct do trouby vyhřáté na 170 °C na dobu přibližně 25 minut.



Eva Vránová