Poezie nese název Prostor.

Židle na louce. | Foto: Reprofoto Deník

Dvě židle v prázdného prostoru

koukali tupě na scéně do stromu.



Žnec a žnečka

hnali šnečka.



Na nádraží

ztratila se vlečka.



V pangejtu

najdou tu

objevila se další plečka.



Že by, že by, že by,

že by bezdůvodná ?

Na zádech berušky

objevila další tečka.

Že by, že by, že by,

že by bezdůvodná ?



V pangejtu

najdou tu

v horách vyrostla klečka.

Na nádraží

ztratila se vlečka.



Žnec a žnečka

hnali šnečka.

Dvě židle v prázdném prostoru

koukali tupě na scéně do stromu.