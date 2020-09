Prohlížím si skládanku obrázků, kterou jsem našel jako půdní poklad. „Pohlednice ze Sudet“. Porovnávám kolorované černobílé obrázky s šedí současné krajiny a říkám si, dokázali bychom tuto skládanku dnes také vytvořit?

Fontána. | Foto: OÚ Velká Hleďsebe

Bydlím 20 let ve Velké Hleďsebi, kterou jsem původně považoval za průjezdní silnici k Mariánským Lázním a nikdy mne nenapadlo, že i tento dříve značně zanedbaný městys dokáže rozkvést

Současnost je taková, že u vjezdu do obce Vás uvítá fontána s kulturním domem a vyhlášenou restaurací, parčík vzniklý z ošklivé továrny, čisté chodníky s květinami s tím koresponduje i společenský život obce s rozsáhlými kulturními akcemi…

Občané si totiž po mnohaletých neúspěšných pokusech se zvelebením obce zvolili konečně starostku paní Ing. Jaroslavu Brožovou Lampertovou, která se skutečně již druhé volební období o obec stará, která obnovila společenský život. Všichni předchozí starostové jen slibovali, ale nekonali. Píši to proto, že v nadcházejících senátních volbách vidím šanci, jak by mohly naše bývalé Sudety rozkvést a vytvořit si krásnou prezentaci obrázků kraje, za kterou se nemusíme stydět. Horkou kandidátkou je totiž naše starostka. Kdo nevěří, ať k nám zajede a přesvědčí se sám.