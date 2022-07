K originální atmosféře patřící neodmyslitelně k této tradiční hře, které se v zemi galského kohouta věnuje přibližně 17 miliónů lidí, tedy zhruba každý čtvrtý Francouz, chyběla v Číčenicích opravdu jen francouzština. Turnaje se zúčastnilo čtrnáct dvojic a desítky diváků. Ti co nehráli, posedávali kolem pískového hřiště na trávníku před hospodou, klábosili, fandili a komentovali hru. Slunečné počasí jen podpořilo dobrou náladu hráčů i přihlížejících. Samozřejmě nechybělo občerstvení. Jen pro Francii klasické víno zde nahradilo pivo.

„Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý, ženy, muži, senioři, děti i tělesně postižení, a to prakticky kdekoli, protože terén hřiště je v zásadě libovolný. Hráči se musí vyrovnat s nástrahami jakéhokoli terénu, ať už je to třeba písek, tráva, šotolina, či cokoli jiného,“ konstatoval Pečený.

Pétanque, neboli koulená, je francouzský společenský sport pro dva hráče, nebo dvě dvou až tříčlenná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, dřevěné kuličce, takzvanému „cochonette“, česky prasátku. „Princip hry je sice velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink,“ doplnil Pečený, patřící v Číčenicích i daleko za jejich hranicemi za „pétanqueového mága“.

Vítězi klání, trvajícího do pozdního večera, se stali „Fodíci“, obhájci loňského prvenství. Na druhém místě se umístili Novotní, matka s dcerou. Bronz získali manželé Koudelkovi. Při večerním posezení si to někteří účastníci turnaje „rozdali“ ještě v šipkách.

Ačkoli se v sobotu 16. července v Číčenicích bojovalo o poháry, šlo zde podle starostky Renaty Regálové více o zábavu, než o vítězství. Hráči i diváci se přišli pobavit a strávit společně se sousedy odpoledne. Turnaj byl součástí akcí pořádaných v rámci už zmíněného projektu Oranžový rok v okolí Jaderné elektrárny Temelín, kterým Skupina ČEZ podporuje sportovní, kulturní a společenské akce pořádané obcemi v regionu.

Za článek a fotky děkujeme Petru Pokornému