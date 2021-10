Prohlédnout si králíky, slepice, husy, holuby a další zvířectvo si můžete přijít prohlédnout do domu chovatelů v ulici Ke Kaštanům v Chebu. Výstava je otevřená od 9 do 16 hodin.

Od 24. do 25. září se v domě Českého svazu chovatelů Okresní organizace Cheb koná výstava drobného zvířectva. Přijít můžete mezi 9 a 16 hodinou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.