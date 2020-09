2. liga mladších dorostenek, 1. kolo. 5. 9. 2020 od 12.00 hod. Sportovní hala Milana PROKEŠE Lázně Kynžvart. Házená Kynžvart : Jiskra Třeboň 34 : 37 / 18 : 21 /

Házená Lázně Kynžvart, 2. liga ml. dorostenek. | Foto: Petra Sobotíková

Tak jsme se všichni dočkali. Prakticky po půl roce od doby, kdy byly přerušeny všechny soutěže uplynulé sezóny, zahájil tým mladšího dorostu Házené Kynžvart sezónu novou a také nově ve druhé lize pro tuto kategorii. Když zvony odbíjely poledne sobotního dne, bylo v naší sportovní hale Milana PROKEŠE zahájeno utkání proti velice kvalitnímu soupeři, disponujícímu skvělou spojkovou řadou spolupracující s pivotem a který k nám zavítal z Jihu Čech. Bohužel Třeboňské házenkářky k nám nepřivezly kapříky, ale skvělou střeleckou potenci. Brankovou přestřelku zahájily Jihočešky, naše děvčata držely krok až do patnácté minuty. Od tohoto času, se našim soupeřkám podařilo odskočit na rozdíl tří branek, který si udržely až do poločasové přestávky a my odcházely do šatny přesně s tímto mankem za stavu 18 : 21. V žádném případě jsme nehodili flintu do žita. Naše děvčata nechtěla prodat kůži lacino a v desáté minutě druhého dějství se jim dokonce podařilo srovnat krok na 26 : 26, ale Jiskry z Třeboně opět zatopily pod kotlem a dokonce nám odskočily až o pět branek. Naše házenkářky se opravdu rvaly až do konce v závěru jsme ještě museli dohrávat bez zraněné Kláry BLAHUTOVÉ, která si velice nešťastně podvrtla kotník. Bohužel na zvrat výsledku nám to nestačilo. Při závěrečném hvizdu rozhodčích svítil na světelné tabuli stejný rozdíl jak po prvním poločase za stav 34 : 37. Dovolte mi pár slov závěrem: „po zápase v šatně jsem nemohl udělat nic jiného než před našimi děvčaty smeknout pomyslný klobouček za příkladné nasazení a bojovnost. Měly velkou zásluhu na tom, že toto klání muselo všechny přihlížející bavit. Bohužel v momentech, kdy se nám to nejmíň hodilo, jsme neproměnili vyloženou šanci, anebo, odevzdali soupeři míč velice lacino po našich chybách, které nelze nazvat jinak než fatální. Ale toto, a ještě další momenty z našeho výkonu si probereme při zítřejším hodnocení. Pro mě je velice cenné a důležité to, že jsme po šedesáti minutách mohli odejít z palubovky se vztyčenou hlavou, protože jsme opravdu odvedli maximum. Do Třeboně od nás letí ještě jednou gratulace, myslím že tento tým patří k tomu nejlepšímu v republice, co v této kategorii je. V samotném závěru ještě jednou děkuji našim hráčkám, celému realizačnímu týmu a všem kteří nás podporovali z hlediště.