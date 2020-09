2. liga mladších dorostenek, 2. kolo: 12. 9. 2020 od 13.00 hod., sportovní hala Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou : Házená Kynžvart 17 : 25 /8 : 14/

Házenkářky v Ledči nad Sázavou. | Foto: Petra Sobotíková

Sobotní cesta našeho týmu mladších dorostenek po D5 a D1 k druholigovému zápasu, který je čekal na palubovce házenkářek z Ledče nad Sázavou proběhla hladce, tak že jsme dle předpokladu přijeli na místo hodinu a půl před výhozem, přesně tak jak jsme měli v plánu. Přesně ve 13 hodin pískli arbitři do píšťalky a urputná bitva pro naše mládí začala. Hned v úvodu jsme se ujali vedení z rychlých brejků, po ztrátách míče domácích. Vedení si naše děvčata udržovala po celý zápas i když to nebyla žádná střelecká hitparáda z naší strany, odcházeli jsme v půlce dějství do šaten s šesti brankovým náskokem. V podobném duchu probíhalo i druhých třicet minut, kdy už jsme jen nechtěli připustit žádné komplikace a opravdu trpělivostí především v obraně, jak vysvětlím níže jsme so dokráčeli pro první dva body do tabulky za vítězství 25 : 17. „Dovolte mi pár slov závěrem: věřte či nevěřte, ale pokud by jste se zeptali přihlížejících nejen z našeho tábora, ale i z tábora domácích, všichni by vám museli potvrdit, že to nebyla vůbec hezká házená a co je na tom smutné, že za to nemohli ani naše hráčky a ani hráčky domácích. Zbytek si domyslete sami. Já se zde budu věnovat jen naší hře. Prostě nám nezbývalo nic jiného než být hodně trpělivý v obraně, ve které jsme strávili snad 80 procent z celé hrací doby. Pokud jsme měli v držení míč dostávali jsme se v celku rychle k zakončení a pak zase rychle zpět na dvě až tři minutky do obrany. Děvčatům patří poděkovaní za nasazení a trpělivost, a to především opravdu hlavně v obranné fázi, kde to bylo pro naše hráčky hodně urputné. Utkání to opravdu nebylo lehké, jsem rád, že jsme to urvali i v sestavě ve které jsme byli bez možnosti většího střídání. Děvčatům děkuji ještě jednou, děkuji těm, kteří nás podpořili na místě a v neposlední řadě děkuji skvělému realizačnímu týmu“.