Ve dnech od 12. do 14. dubna se v Aši koná první ročník festivalu vážné hudby s názvem Ašské jaro. Kulturní centrum LaRitma jej pořádá ve spolupráci s Uměleckou agenturou Alexandry Benešové. Smyslem akce je rozšířit hudební nabídku městské organizace a oživit místní sakrální památky. Záštitu nad festivalem převzali houslista Jaroslav Svěcený a emeritní biskup plzeňský František Radkovský. Oba se hudební přehlídky osobně účastní.

Houslista Jaroslav Svěcený. | Foto: se svolením festivalu Procházky uměním

Nápad uspořádat sérií koncertů s klasickou hudbou vzešel od samotného vedení LaRitmy. „Už během nástupu do funkce jsem slíbil, že se budeme věnovat všem žánrům, včetně vážné hudby. Když jsem zjistil, že Alexandra Benešová nosí v hlavě myšlenku na Ašské jaro dvacet let, věděl jsem, že bude tím správným partnerem,“ uvedl ředitel KC LaRitma Petr Všetečka. První ročník hudební přehlídky nabídne jak místní umělce, tak osobnosti české vážné hudby. „Je mi ctí, že záštitu a účast na festivalu přislíbil legendární houslista Jaroslav Svěcený, bude jistě jedním z hlavních lákadel. Vystoupí zde v akustickém podání také instrumentální rockeři End of Scream v doprovodu italské klavíristky Licii Missori, ašský smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis spolu s dalšími západočeskými sbory společně s profesionálními sólisty m.j. z Národního divadla a nebudou chybět žáci ašské Základní umělecké školy Roberta Schumanna,“ naznačil dále části festivalového programu.

„Poprvé jsem v Aši vystupoval jako student AMU. Po létech se vracím a s velkou radostí přijedu do Aše podpořit festival, který určitě osloví všechny kultury-milovné posluchače a diváky,“ nechal se slyšet světově proslulý virtuos Jaroslav Svěcený.

Alexandra Benešová vede se svou stejnojmennou agenturou v Aši pěvecké sbory Lipánci, Sašáci a Chorus Egrensis, s nimiž procestovala kus světa. Koncept festivalu vážné hudby vytvořila už před dvaceti lety, ale jak sama říká, postrádala pro to vhodné podmínky. „Ašská kultura se probouzí k životu, což aktuálně sleduji i coby předsedkyně kulturní komise. Kvituji aktivity současného vedení LaRitmy a velmi se těším na spolupráci,“ řekla. Na výběru interpretů se oba pořadatelé podíleli společně, i když Alexandra Benešová připouští, že moderní alternativy klasické hudby, například účinkování End of Scream, byly volbou ředitele. „Společně jsme postupně dospěli k jakési syntéze a věříme, že tak můžeme naučit i nové ašské posluchače vnímat kulturu a chodit na koncerty, na které by prvoplánově nešli,“ dodala.

Jedním z cílů Ašského jara je rovněž oživení církevních památek v Aši a okolí. Koncerty se proto odehrají nejen v LaRitmě, ale také v evangelickém kostele a římskokatolickém kostele sv. Karla Boromejského - oba v Mokřinách, a v kostele sv. Mikuláše v Aši. „V neděli ve 12 hodin bych rád pozval širokou veřejnost na ekumenické setkání, které proběhne za účasti duchovních všech křesťanských církví působících na území našeho města v areálu Památníku evangelického kostela Nejsvětější Trojice v Aši. Velmi si vážíme osobní účasti na tomto setkání pana Radkovského, který při té příležitosti našemu záměru požehná,“ uzavřel ředitel LaRitmy Petr Všetečka.

„Taková akce potřebuje dobrý start a držím palce, zkřížené při modlitbě, jak se na biskupa sluší, aby zahajovací Ašské jaro bylo tak hezké a přitažlivé, že se lidé budou těšit na další ročníky,“ pronesl emeritní biskup František Radkovský.

Součástí programu je také vystoupení pro ašské školy, jejichž žáci si mohou zakoupit zvýhodněnou vstupenku za 50 Kč na celý festival. Pro veřejnost je vstupné 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Jednorázově prodané vstupné platí na celý festivalový program.

Vyvrcholením Ašského jara bude nedělní koncert v římskokatolickém kostele sv. Mikuláše v Aši. Od 16 hodin tady vystoupí pěvecké sbory Chorus Egrensis (Aš), Cubitus (Loket), Vivat Musica (Kraslice) a Fontána (Mariánské Lázně), orchestr profesionálních hudebníků z celého kraje a sólisté z Plzně, Kraslic a také Národního divadla v Praze. V jejich podání pod taktovkou Mgr. Alexandry Benešové zazní majestátní skladba „Requiem“ W. A. Mozarta. Celý program najdete na www.laritma.cz

Pavla Sofilkaničová