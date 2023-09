Václav Svatek a Lenka Ptáčková se vydali na postupovou taneční soutěž do Olešnice u Českých Budějovic.

Taneční pár, který zvítězil. | Foto: Lenka Ptáčková a Václav Svatek

Tento seniorský taneční pár se ve své třídě „E“ ve standardních tancích probojoval do finále, kde zvítězil. Pak byl ještě přihlášen do vyšší třídy „D“, kde všem ukázal, že tančit umí a i v této třídě zvítězil. Pak ještě poprvé startoval v latinskoamerických tancích, kde se probojoval opět do finále, kde vybojovali 3. Místo. Vedoucí a trenér ATK Standard Cheb Vladimír Hána jim velice blahopřeje a přeje další úspěchy ne jen na českých tanečních parketech, ale i v zahraničí.

Vladimír Hána