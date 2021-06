Jezdeckou sochu císaře Františka I., po kterém nesou Františkovy Lázně své jméno a který je považován za jejich zakladatele, najdete v lázeňském parku. Najdete ji nedaleko kolonády a hudebního pavilonu.

Bronzová socha císaře Františka I. oděného do historického korunovačního ornátu českých králů byla slavnostně odhalena 7. června 2002 před Sadovou kavárnou. Jedná se o odlitek originálu, který stál na Smetanově nábřeží v Praze do roku 1918, kdy byl přemístěn do Národního muzea. Františkolázeňská socha byla odlita mistrem Pavlem Horákem ve spolupráci se sochařem Olbramem Zoubkem.

Jezdecká socha Františka I. byla postavena na vysoký sokl na reprezentativní místo v Městských sadech, kde dříve stával Schwanthalerův pomník Františka I., který byl po roce 1989 umístěn na Isabelinu promenádu.

Jaroslava Mauerová