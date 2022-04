Vyhlašování se bude konat v Tyršově domě v Praze na Újezdě od 17:00 ve velké tělocvičně. Anketa vyhlašuje nejlepšího sportovce (věkové kategorie do 18 let, do 23 let, dospělí), nejlepší sportovní kolektiv, trenéra a jednotlivce v kolektivních sportech. Kromě sportovců jsou vyhlašováni také cvičitelka a cvičitel všestrannosti, cena pro objev roku všestrannosti, kulturní počin roku, vzdělavatelský počin roku a udělována je i Cena fair play Aloise Hudce.