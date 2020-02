Náš původní záměr byl takový, že spojíme seniory z Domova pro seniory v Kynšperku se seniory Domova v Chebu a zábavný program připravíme pro všechny. Bohužel nakonec senioři z Domova v Kynšperku se nemohli dostavit z technických důvodů.

Našeho záměru jsme se s radostí ihned zhostili a začali přemýšlet, jaký program by se seniorům líbil.

Po dlouhém bádání a přemýšlení jsme vymysleli několik variant zábavného programu.

Osobně jsme navštívili Domov pro seniory „Spáleniště“ a společně s ředitelkou Mgr. Simonou Hechtovou a jejím pracovním týmem jsme celý program plánovali. Nabídli jsme k programu i přípravu občerstvení, které jsme zajistili u pekárny Tritia na pobočce v Kynšperku nad Ohří.

Na společném programu s námi také spolupracovali profesionální herci z chebského divadla, fotograf pan Tomáš Gruber, pan Miroslav Püchner, který se zhostil role harmonikáře (a šlo mu to opravdu náramně dobře!), náš vzdálený konzultant Lukáš Bartík a dvě hlavní iniciátorky této charitativní akce Daniela Jirsová a Sabina Dostálová.

A jak to všechno dopadlo?

31.12.2019 ve 14 hodin začínal program divadelním představením. Herci si i připravili nabídku 8 krátkých a vtipných scének na téma historie, komedie, životní situace, které zažívá každý z nás téměř dnes a denně. Senioři si mohli vybrat. Divadlo mělo extrémní úspěch a senioři byli více než nadšení z nápadu a profesionálních výkonů herců. Jejich nadšení bylo umocněno i situací,že mnohým z nich již nezbývají síly absolvovat večerní divadelní představení v budově divadla.

Po krátké pauze, která sloužila hlavně k přesunu seniorů ze společenské místnosti do jídelny, program pokračoval druhou částí. V jídelně na ně čekaly prostřené, vyzdobené stoly s bohatým občerstvením. O další program se postaral pan Püchner se svou harmonikou. Záměrně vybíral skladby lidových písní, aby si všichni mohli společně zazpívat známé texty. Pan Püchner bavil publikum přibližně hodinu a půl, kdy senioři zpívali, pochutnávali si na připraveném občerstvení a oslavovali příchod nového roku. Samozřejmě nechybělo ani dobré pití všeho druhu.

Po skončení vystoupení pana Püchnera jsme společně seniorům i zaměstnancům domova popřáli to nejlepší do nového roku, a jak už to tak bývá, hlavně to zdraví.

Tuto akci bychom rádi pojali jako tradici a do budoucna úspěšně zapojili i seniory z Kynšperka nad Ohří.

Celé akce se zúčastnilo kolem 50 seniorů, kteří s nadšením a úsměvem vstoupili do nového roku 2020.

Chtěli bychom poděkovat všem, co přispěli na občerstvení, dále Západočeskému divadlu Cheb, Tomáši Gruberovi a Miroslavu Püchnerovi.

Všichni výše zmínění šli do tohoto projektu s nadšením a z dobré vůle, bez nároku na honorář, tímto všem ještě jednou upřímně děkujeme. Naší odměnou byla obrovská radost lidiček, pro které jsme program připravili.

Velikého uznání a ocenění se nám všem také dostalo ze strany zaměstnanců domova.

Za sdílenou radost z povedené akce předem všem děkujeme. Děkujeme též za projekt „Ježíškova vnoučata“, který přinesl mnoho radosti nám všem.

Celou akci vymysleli Daniela Jirsová, Sabina Dostálová, Lukáš Bartík a pomohli zrealizovat Kateřina Endyšová, Kateřina Kardošová.