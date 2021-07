Spolek chce v Chebu vybudovat lesní mateřskou školu, pomůžete?

Čtenář reportér





Vybudovat zázemí a do dvou let otevřít v Chebu lesní mateřskou školu, to je cíl spolku Pod Lipami. Již od září však chce spolek otevřít tzv. dětský lesní klub.

Spolek chce v Chebu vybudovat lesní mateřskou školu. | Foto: Zdeňka Brožová