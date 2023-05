Jak zajistit rostoucímu počtu obyvatel Země dostatek elektřiny, aniž bychom devastovali životní prostředí, je pro mladé lidi nejen důvodem k zamyšlení, ale pro některé i motivací k volbě budoucího povolání.

Studovat techniku má budoucnost, dozvěděli se žáci a žákyně karlovarské základky | Foto: Martina Drábková

Energetika totiž nesporně patří k velmi perspektivním oborům. Tato témata se začátkem května probírala na Základní škole Moskevská v Karlových Varech během besedy „Energie – budoucnost lidstva“, kterou vedla Ing. Alžběta Bednářová, inspektorka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Mladé odbornice jsme se zeptali, jak se k tomuto zajímavému oboru dostala: „Ve škole mě bavila matematika i fyzika a díky tomu, že jsme měli skvělého fyzikáře, tak jsem se dostala ke spoustě zajímavých přednášek z oblasti jaderné energetiky a ta mě zaujala jako úžasná technologie, která má budoucnost. Studovat fyziku má široké uplatnění v soukromých firmách i ve výzkumu a co je podle mě opravdu důležité - hlavně vás práce bude bavit, je to o řešení úkolů a zamyšlení se nad nimi, nečeká vás žádná rutina.“ odpověděla Bednářová.

Tento příklad je důležitý například i proto, že na pracovním trhu, obzvlášť v technických profesích dlouhodobě chybí kvalifikovaní lidé. Nedostatek zaměstnanců je citelný i v sektoru energetiky. Je tedy zřejmé, že o absolventy technických škol je a bude mezi zaměstnavateli velký zájem. Vzdělávací projekt „Energie – budoucnost lidstva“ běží nepřetržitě od roku 2000.

V prosinci 2022 dosáhl počet besed čísla 8000. Těchto přednášek se zúčastnilo cca 280 tisíc chlapců a děvčat od 14 do 19 let. V roce 2013 byl projekt ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím. Účast je pro školy bezplatná a přihlásit se do něj mohou na adrese info@portaeduca.cz.

Děkujeme za příspěvek Martině Drábkové.