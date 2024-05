Dva taneční páry z chebského tanečního klubu uspěly na postupových tanečních soutěží v Česku. Jeden taneční pár v dospělé kategorii se v latinskoamerických tancích probojoval v Novém Strašecí do finále, kde svým výkonem vybojoval 2. místo. Byl to taneční pár Jan Tiekala a Jana Straus.

Lenka Ptáčková a Václav Svatek | Foto: Foto poskytl: Vladimír Hána

Druhý taneční pár v seniorské kategorii a to Václav Svatek s Lenkou Ptáčkovou si vyzkoušel (to podle soutěžního řádu mohou) vyšší výkonnostní třídu než mají. A to bylo v Pardubicích, kde se tanečníci ve vyšší třídě probojovali do finále a porota jim přiřkla 2. místo. Tak tímto výkonem se do Chebu přivezli dvě stříbrná finálová umístění. Vedoucí a trenér ATK Standard Cheb Vladimír Hána jim moc blahopřeje.

Jana Straus a Jan TiekalaZdroj: Foto poskytl: Vladimír Hána

Vladimír Hána