TOHLE MUSÍTE VIDĚT: Co je nového v centru Chebu? Pořád jsou prázdné ulice

Čtenář reportér





Lockdown čátečně skončil, přesto mnoho obchodů a služeb zůstává stále zavřená. A je to vidět i v centru Chebu. Tam jsem se prošla přes chebské náměstí a téměř ani noha, je to smutný pohled. Náměstí bylo vždy skoro prázdné, ale teď je to více znát.

Centrum Chebu je přes den téměř prázdné. | Foto: Jana Kubátová