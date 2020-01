Tak jako každoročně se pětadvacítka bývalých policistů veteránů setkala na tradičním předvánočním posezení v restauraci Holiday v Mariánských Lázních.

Stejně jako každým rokem byla nálada kamarádská a všichni si měli co povídat. K dobré náladě přispělo i skvělé pohoštění. Letos to byly zabijačkové pochoutky, které pro veterány připravil majitel restaurace pan Jiří Křepelka. Předseda místní organizace veteránů pan Oldřich Devera přednesl úvodní slovo a přítomným veteránům vyjádřil poděkování, už jenom za to, že se v tak hojném počtu sešli a dokázali, že zábavné interpretace veselých příběhů z policejního života stále dokážou pobavit ostatní. Závěrem tohoto stručného článku Vám, drazí kolegové, přeji hlavně pevné zdraví, hodně lásky a porozumění, ať spokojenost a štěstí jsou po celý následující rok 2020 na dosah ruky.