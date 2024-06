Turisté zvou k návštěvě na přátelské setkání u Bismarckovy rozhledny

autor externí

V říjnu to bude 115 let, co je tu rozhledna s námi. A přesto se najdou tací, kteří na ní ještě nikdy nebyli. Pojďme to změnit! Turistické infocentrum Cheb a Klub českých turistů, odbor Union Cheb ve spolupráci se Střeleckým klubem AVZO Cheb zvou nejen turisty v neděli 16. června 2024 na 19. ročník přátelského setkání.

Bismarckova rozhledna na Zelené hoře u Chebu je dodnes opředena tajemstvým. | Foto: Miroslav Šindelář

Turistický den se koná u Bismarckovy rozhledny a připraven je bohatý program. Setkání s kamarády a známými, pokoukání z rozhledny a občerstvení (špekáčky s chlebem) zdarma. Kromě toho jsou u rozhledny príma hry a vědomostní kvízy pro malé i velké a cestou si na střelnici u bývalé Myslivny pod dohledem členů Střeleckého klubu AVZO Cheb můžete od 13 do 16 hodin zastřílet ze vzduchovky a ověřit si, jak ostrý máte zrak a pevnou ruku. Trasy: Libovolné, pěšky i na kole, v kočárku nebo o holi. Nejsnazší přístup je z chebského náměstí po zelené tur. značce, délka 6 km, tam i zpět celkem 12 km. Pro zpáteční cestu doporučujeme žlutou turistickou značku, která končí na hrázi přehrady Skalka, odtud po červené až na náměstí, ze Zelené hory je to sem 7 km. Cíl: Bismarckova rozhledna na Zelené hoře u Chebu od 14 do 17 hodin. Startovné se nevybírá. Odměna: Účastnický list, pamětní razítko, odměny pro soutěžící děti Klub českých turistů