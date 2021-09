Akci v sobotu dopoledne odstartovalyod 10 hodin v kralovickém Sportkempu dětské závody, do nichž se zapojily rozličné věkové skupiny od nejmenších zájemců, kteří dorazili na odrážedlech. Ve 12 hodin šlápli do pedálů závodníci na nejdelší, sedmdesátikilometrové distanci, následovaní ve 12,30 hodin bikery na čtyřicetikilometrové trase a konečně ve 13 hodin se rozjeli aktéři na dvacetikilometrové trati.

„Pokazilo se snad všechno, co mohlo. Nepříjemné bylo především, že nám závodníci na všech dlouhých distancích promokli hned na startu. Když sprchne při závodě, člověk už je nějak zahřátý, ale toto bylo skutečně nemilé. Nicméně stačilo vyjet kousek z Kralovic a krajinu prozářilo sluníčko, navíc převážila radost z toho, že se bikeři mohli opět setkat po dlouhé době na hromadné akci. I když s námi tedy počasí nespolupracovalo, atmosféra byla skvělá a nakonec si to všichni užili,“ shrnul průběh závodu Lubomír Roub z pořádajícího sportovního oddílu Bike Club Kralovice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.