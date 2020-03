Po sobotním úspěšném vystoupení prvoligových žen Házené Kynžvart v naší sportovní hale, které si dokázaly poradit s Vršovicemi, a dorostenek, které ve druhé lize oplatily porážku Turnovu, pokračoval házenkářský víkend v neděli, kdy naše starší žákyně hostily ve čtvrtém kole Žákovské ligy dva týmy z Moravy, a to konkrétně HK Ivančice a SHK Kunovice a dva z Čech DHK Lokomotiva Liberec a Sokol Vršovice.

Žákovská liga starších žákyň v házené. | Foto: Jiří Maršík

Oproti dvěma předchozím kolům jsme měli přívětivější rozlosování, které nám umožnilo delší oddech po odehraném zápase v délce dvou dalších klání. Minutáž na zápas je pro tuto celorepublikovou soutěž stanovena na 2 x 18 minut a věřte, že odehrát v této minutáži čtyři zápasy v průběhu kola je docela náročné a hráčky jednotlivých týmů na to musí být kvalitně připravené. Nám se v prvním utkání dne do cesty postavila děvčata z Liberce, která, byť se snaží, nezískala v této soutěži zatím ani bod. Roli favorita naše děvčata potvrdila a připsala si první dva bodíky za vítězství 22 : 9, kdy jsme v prvním poločase dovolili soupeři vstřelit jen dvě branky. Ve druhém klání si naše děvčata poradila se sokolkami z Vršovic 27 : 13. Koncentrovanou obranou a skvělým přístupem si naše hráčky poradily i s velice ambiciózními hráčkami Kunovic, kdy po vyrovnaném prvním poločase, který skončil 8 : 7, předčily soupeře rychlou hrou ve druhém dějství a zvítězily 20 : 12. Poslední krok bývá nejtěžší, ale i s tím si naše mládí poradilo a na konci posledního utkání dne na světelné tabuli svítilo poměrně lichotivé skóre 24 : 12, což značilo vítězství nad Ivančicemi. No, a to už nezbylo nic jiného než potleskem poděkovat rodičům, příbuzným a známým, kteří naše svěřenkyně podporovali z hlediště. Dovolte mi pár slov závěrem: „V tomto kole se nám podařilo navázat na výkony, které jsme předvedli přesně před měsícem v Olomouci, a ani tentokráte jsme body neztratili. Jsem opravdu rád, že možnost vyřádit se na hřišti mohly dostat i dvě mladší žákyně, které budou muset doplňovat naši lavičku, která prořídla potom, co některé hráčky pravděpodobně nedokázaly vystoupit z komfortní zóny a už se jim asi nechtělo obětovat házené o něco více, než byly zvyklé. Život jde dál, budeme se snažit s tím vyrovnat, jak nejlépe budeme umět, a přes všechna úskalí se posouvat dál na náročné cestě. Všem třinácti hráčkám patří za neděli velké poděkování, protože si ho opravdu zaslouží. Vyhrát dvě kola žákovské ligy za sebou není počin, který by byl nějakou samozřejmostí, ale výsledek obětování, dřiny a vůle, kterou musí hráčky vyvinout především v týdnu na trénincích, a jak by řekl klasik, „vo-vo-vo vo tom to je“. V samotném závěru už jen poděkuji realizačnímu týmu za obětavou práci, ke které tentokráte přibyla i organizace kola, a ještě jednou všem, kteří nám drží palce. Děkuji.