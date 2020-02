Již v pátečním odpoledni vyrazil oddílovým autobusem tým starších žaček Házené Kynžvart do metropole úrodné Hané, do šestého největšího města v ČR, Olomouce.

Žákovská liga starších žákyň, 3. kolo. | Foto: Petra Sobotíková

Ovšem ne na výlet či nákup syrečků, ale za náročným třetím kolem celorepublikové soutěže pod názvem Žákovská liga, které probíhalo v sobotu ve sportovní hale Interligového oddílu Zory Olomouc, který v loňském roce oslavil 100 let své existence. Zde se našemu mládí do cesty postavily tyto týmy: TJ Slavoj Tachov, DHK Zora Olomouc, DHC Plzeň a 1. SC Bohumín. Dovolte mi malý komentář k průběhu turnaje a k naší hře: „Že bude tento den pro naše hráčky hodně náročný, značila nejen kvalita soupeřů, ale i rozlosování, dle kterého jsme mezi jednotlivými kláními měli vždy jen jednozápasovou pauzu, což značilo nějakých 35 minut na doplnění energie a tekutin a jít se znovu rozcvičovat a připravovat na další zápas v minutáži 2x 18. Jak už napovídá nadpis článku, naše hráčky zvládly celý den na jedničku s hvězdičkou. V prvním zápase si poradily s tradičním rivalem z Tachova výhrou 23 : 16. Ve druhém zvládly porazit byť o jedinou branku 15 : 14 po vyrovnaném poločase 9 : 9 velice kvalitní tým domácí Zory Olomouc. Byla to především taktická bitva hlavně v obraně, kdy jsme museli pohlídat jejich velice výbornou spolupráci spojky s pivotem, kde měly krom rychlosti celého týmu asi největší kvalitu. Další bitva s druhým naším tradičním rivalem, DHC Plzeň, také vyzněla v náš prospěch, zde už hrály velkou roli morálně volní vlastnosti a především rychlý návrat do obrany nám zaručil úspěch výsledkem 16 : 11. Zbývalo udělat ten nejdůležitější poslední krok proti nepředvídatelnému Bohumínu. Ale to už naše děvčata nenechala nikoho na pochybách a jednoznačně potvrdila roli favorita vítězstvím 26 : 14 a mohla se radovat z plného bodového zisku, který pro mě značí, že měsíc budu mírně vousatý a musím začít šetřit na návštěvu cukrárny s celým týmem. Ale věřte, že jsem tuto sázku prohrál rád. Dále jsem rád, že se do střelecké listiny zapsaly všechny naše hráčky, i mlaďoučká Janička Pužová, ročník 2008, která s námi byla na sbírání zkušeností. Jsem rád, že se nám zvyšuje jistota v bráně, kdy Andy držela velice dobrou úspěšnost a bez možnosti vystřídání byla oporou týmu v celém průběhu turnaje. Jsem rád, že hráčky vnímají naše rady a pokyny, že každá z nich se snaží napravovat a bojovat se svými neduhy, ať se to týká herních činností, nebo jen problémů v hlavičkách. Za celou sobotu patří všem hráčkám velká poklona a poděkování. Ale dovolte mi vyzdvihnout ještě jednu podstatnou věc. A to je práce realizačního týmu, který zajišťuje hráčkám takový komfort, za který by se nemusely stydět ani v šatnách některých interligových týmů. Jsem přesvědčen o tom, že i tohle přispívá nemalou měrou k úspěšnosti týmu, a byl bych rád, aby i toto hráčky vnímaly a nebraly to jako samozřejmost. Je to velká obětavost všech lidí, kteří se jim věnují. V neposlední řadě děkuji i dvěma fandům, kteří nás i v Olomouci z hlediště podporovali. Sobotní vystoupení v Žákovské lize se našim starším žačkám opravdu povedlo a nastartovalo úspěšný víkend Házené Kynžvart, ve kterém v neděli na domácí palubovce pokračovaly starší dorostenky výhrou nad 1.SC Bohumín a zakončily ho prvoligové ženy výhrou nad sokolkami z Kobylis II. Ale o tom se bude určitě psát jinde. Ještě jednou děkuji všem.