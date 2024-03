Pod ašskou dominantou, kterou bezesporu je místní rozhledna, spravuje firma Ašské lesy s.r.o. sportovní areál. Jeho neoddělitelnou a důležitou součástí je kemp, který v roce 2023 zaznamenal rekordní návštěvnost od jeho otevření.

Pan Karel Koubík kontroluje prostory zázemí pro turisty. | Foto: Miroslav Všetečka

„Začínají důležité práce, které mají jediný cíl. Připravit co nejoptimálnější podmínky pro hosty v roce 2024,“ podotknul jednatel Ašských lesů Jiří Červenka. Součástí lokality je budova se zázemím pro turisty, kteří do kempu zamíří. K dispozici jsou toalety, malá kuchyňka, společenská místnost, kterou hosté využívají v případě špatného počasí. Zájem je také o zastřešenou venkovní část.

Zaměstnanec Ašských lesů Karel Koubík vysvětluje: „S příchodem teplejších dnů začínáme s kompletní údržbou vnějších i vnitřních prostor kempu. Čistí se okapy kolem celé budovy, kde mají turisté zázemí. Vnitřky jsme vymalovali. Dbáme na drobné opravy zásuvek, klik, otlučených zdí.“ Letošní mírná zima přinesla zvýšenou aktivitu myší a krtků a to je znát na narušených trávnících. Krtince se musí rozhrabat a zároveň je nutné odhrabat staré listí a trávu, které se nestihly odstranit v podzimních měsících. „Na místa, kde byla tráva poničena, doséváme novou. Staráme se o opravy vnějšího oplocení, aby nedocházelo k okusu vysázených stromů lesní zvěří,“ dodal Karel Koubík. Samozřejmostí jsou pravidelné revize elektroinstalace a protipožárního zařízení. Návštěvníci ašského kempu si v areálu pod vrchem Háj pochvalují úroveň služeb a především čistotu jednotlivých zařízení. Vedení Ašských lesů věří, že v roce 2024 si najde do kempu cestu opět rekordní počet turistů. Areál má co nabídnout a nadstavbou je překrásné přírodní okolí a čistý vzduch. Miroslav Všetečka

