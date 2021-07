Jejich význam a nasazení jsou poněkud přehlíženy ve vztahu k samotné divizi. Dnes se to pokusíme napravit alespoň u jedné z nich a tou je 955. polní dělostřelecký prapor (955th Field Artillery Battalion).

Vojáci praporu připluli do Anglie v listopadu 1943 a na Omaha Beach v Normandii se vylodili deset dní po invazi, tedy 16.6.1944. V srpnu se pak podíleli na osvobození Paříže. Jednotka prošla celkem pět ze šesti válečných tažení (kampaní), které americké pozemní síly v západní Evropě absolvovaly. Během nich poskytovala dělostřeleckou podporu různým větším armádním celkům.

V závěru dubna 1945 byla připojena k 1. pěší divizi, aby posílila jejich 33. polní dělostřelecký prapor. S nimi také v té době vstoupila na území Československa a na začátku května působila v okolí Aše. Sedmého května pak byla přičleněna k 406. skupině polního dělostřelectva a jako úkol dostali její vojáci hlídat česko-bavorskou hranici asi v délce 25 km, která byla v zóně První divize. V té době byl na hranici značný pohyb lidí a jejich úkolem bylo především zabránit německým vojákům v přesunu na západ.

Služba při hlídání hranic pokračovala i bezprostředně po válce a stala se osudnou dvěma vojákům z této jednotky. 12.5.1945 před šestou hodinou večerní byli zabiti 1st Lt. James Midyett a jeho řidič Pfc. Kenneth Hill. Jejich smrt nastala okamžitě, když jeepem najeli na miny v lese jižně od Aše. Oba vojáci byli z Baterie C. Druhý den za ně pak kaplan První divize držel vzpomínkovou bohoslužbu.

Svobodník Kenneth R. Hill (1910-1945) se narodil ve státě Illinois, když mu bylo 16, přestěhovala se celá rodina do Billings v Montaně. V červnu 1930 se oženil s Virginii E. Honneywellovou. Nejdříve se jim narodila dcera Beverly June a následně syn Dick Richard. Manželství však skončilo rozvodem. Do armády byl odveden v září 1942 a o pár dní později se znovu oženil, tentokrát s Betty Eileen Rossovou. V té době už devět let pracoval v City Food Market. Kenneth Hill měl ještě tři mladší bratry, všichni během druhé světové války sloužili v americké armádě. Na rozdíl od něj se však mohli po válce vrátit domů.

Pfc. Kenneth R. Hill (1910 - 1945).Zdroj: Find a Grave

Nadporučík James C. Midyett (1912-1945) se narodil v Shreveportu v Louisianě, zde také dvakrát započal vysokoškolská studia na Centenary College of Louisiana. Ani jednou však školu nedokončil, definitivně z ní odešel v roce 1936. Stejně jako většina jeho rodiny žil ve městě Stonewall, James měl ještě 3 bratry a 3 sestry. V listopadu 1942 se oženil s Erkle Dodsonovou. V dubnu následujícího roku dokončil tříměsíční kurz pro důstojníky dělostřelectva v Artillery Officer Candidate School ve Fort Sill v Oklahomě. In memoriam obdržel vyznamenání Bronzová hvězda za vynikající velení a plnění povinností během bojů na území Německa a Československa na jaře 1945.

1st Lt. James C. Midyett (1912-1945).Zdroj: Find a Grave

Oba vojáci jsou pohřbeni na americkém vojenském hřbitově St. Avold ve Francii. Za nepřítelem způsobená zranění vedoucí k úmrtí pak oba obdrželi vyznamenání Purporové srdce. Ta si už ale musely převzít jejich manželky doma v USA.

Vojenská služba jejich kamarádů však pokračovala dále a 16.5. byla jednotka převelena do Nepomuku. Zde bylo jejich úkolem bránit přesunům Němců přes hranici a zároveň hlídat, zda se sovětské jednotky drží na svých pozicích. 25.5. se prapor přesunul do Bohumilic a okolí (okres Prachatice), kde pokračoval ve stejné činnosti. Zdá se, že v Bohumilicích strávili i léto, to už ale jako součást 187. skupiny polního dělostřelectva. Bohužel nejsou momentálně k dispozici hlášení, ze kterých by bylo jasně patrné, kdy jednotka území Československa opustila. Nicméně vojáci připluli zpět do New Yorku v prosinci 1945 a hned druhý dne po návratu byla jednotka deaktivována. Autor by chtě poděkovat panu Davidu Foudovi za poskytnutí některých historických materiálů.

Jiří Frýbert