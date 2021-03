V loňském roce správa zámku Kynžvart pořídila do depozitářů speciální rošty pro uložení vzácných obrazů ze svých sbírek. Nyní se obrazy na rošty zavěšují v klimatizovaných místnostech pro zajištění jejich lepší památkové ochrany. V depozitáři Zámku Kynžvart se nachází například nejcennější zlaté a orientální mince dvoutisícové numismatické sbírky, Kronika města Chebu psaná chebským katem a pozdějším kustodem zámku Carlem Hussem nebo kolekce zdobených kněžských rouch.



Kromě toho jsou k vidění citlivé rukopisy z 12. až 19. století. Všechny jsou ukryty v depozitářích a trezorech zámku, a to z klimatických a bezpečnostních důvodů. Pracovníci zámku musí dbát na to, aby byla zajištěno vhodné osvětlení, stálá teplota a optimální vlhkost vzduchu. Nedodržení těchto podmínek by mohlo způsobit rozpad materiálu, ztrátu barevnosti a celkové znehodnocení historické informace.



Zámek Kynžvart