Kromě dobrého jídla si v letošním roce přijdou na své v chebském areálu Krajinka také milovníci piva.

V Krajince se sejdou milovníci piva. | Foto: archiv autora

V květnu se totiž na Krajince uskuteční první ročník Festivalu piva. Ten bude výjimečný tím, že se na něj návštěvníci nepřijdou opít, ale přijdou ochutnat z opravdu široké nabídky zlatého moku. „Počítáme, že na festivalu bude minimálně 15 minipivovarů. Chybět samozřejmě nebudou minipivovary z Karlovarska, ale těšit se můžeme na ty z Plzeňska či hlavního města. Myslím si, že si vybere opravdu každý,“ uvedl s úsměvem Filip Štěřík, jeden z organizátorů festivalu. Své zastoupení bude mít také sousední Německo. „A bude to opravdová špička, protože na festivalu nebude chybět pivovar Erdinger Weissbrauerei, což je jednička na trhu s tradicí od roku 1886,“ doplnil.

K dobrému pivu samozřejmě patří také dobré jídlo. I na to organizátoři mysleli. „Nabídka jídla bude na festivalu také velmi bohatá, to mohu slíbit. Zaměřili jsme se samozřejmě na pokrmy, které se nejlépe hodí k pivu. Vybere si tedy každý,“ pokračoval Štěřík.

Celý festival bude doprovázet bohatý hudební program. „Stejně jako dobré jídlo, tak i dobrá hudba patří k pivu. V pátek návštěvníkům zahraje kapela Brutus, což je legenda českého bigbítu. V tentýž den ještě vystoupí kapela Buzerant, která svými songy určitě pobaví většinu přítomných. Už jen to, že v této kapele hraje na bicí Petr Čtvrtníček a zpěvákem je Leoš Noha mluví za vše,“ dodal organizátor festivalu, který začne v pátek 22. května kolem 17. hodiny a skončí v sobotu 23. května ve 22:00 hodin. „V sobotu zahraje chebská 9. planeta či třeba The Silver Spoons, což je objev roku 2018 a kapela s obrovským potenciálem, o které v budoucnu ještě určitě uslyšíme. Vrcholem druhého dne bude vystoupení známé české kapely, kterou ale teprve odtajníme,“ dodal Štěřík.

A Festival piva rozhodně není určen pouze mužům. „To v žádném případě. Myslíme také na ženy a děti, takže přijít může opravdu každý a nikdo se nudit rozhodně nebude,“ pokračoval organizátor, který zároveň prozradil i něco dalšího. „Návštěvníci se mohou těšit třeba na velký pivní stan, který bude představovat festivalovou arénu a její výzdoba bude odpovídat pivní tradici. Bude to velké a doufám, že se Festival piva bude lidem líbit a stane se z toho tradiční akce, protože si myslím, že v Karlovarském kraji máme skvělé pivo a minipivovary si podobnou akci rozhodně zaslouží,“ uzavřel Filip Štěřík.