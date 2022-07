V rámci sobotního programu se návštěvníci mohou těšit na sportovní zážitky, které nabídne fotbalový zápas Staré gardy proti týmu ze Sepekova. Utkání začne ve 14.30 hodin.Hned od 16.30 bude navazovat další zajímavé klání mezi Muži Sedlice a Miky týmem.

Sobotní večer zakončí pouťová zábava v Hotelu na Velké hospodě od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Troling Stones.

NEDĚLE 31. července

Hlavní program je již tradičně směřován na neděli 31. července. Na své si přijdou milovníci kultury, dobré hudby, vynikajícího jídla a pití, obdivovatelé řemeslných výrobků, lovci zážitků, malí i velcí.

Hlavní pouťový jarmark otevře své brány v 9.30 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na několik desítek obchůdků rozesetých v parku pod fotbalovým hřištěm. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílničky.

Představí se také společnost Sedlická krajka o.p.s., která si pro letošní vyrábění zvolila „kouzelnou“ záložku do knížky zdobenou krajkou. Ta bude jakousi pozvánkou na nadcházející Krajkářské slavnosti, na které se mohou návštěvníci těšit již o týden později v sobotu 6. srpna.

K vidění bude po celý den práce uměleckého kováře. Od 11.00 a od 14.30 se představí skupina historického šermu Vendetta se svými vystoupeními. K tanci i poslechu zahraje po celý den skupina Rytmix.

Kostel svatého Jakuba Staršího zahájí svůj program slavnostní mší svatou v 9.45 hodin. Na náměstí T. G. Masaryka budou během celého dne lákat malé i větší pouťové atrakce pana Kučery. Krámeček Sedlické krajky bude otevřen od 10 do 15 hodin.

Pro milovníky kultury budou připraveny hned čtyři výstavy. Na radnici bude možné zhlédnout kostýmy ze známých filmových pohádek, na faře pak výstavu s názvem 100 a jedna krajková variace představující tradiční rukodělné techniky i pomůcky. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin.

Od 10 do 15 hodin bude otevřeno také v budově bývalého Kupectví č.p. 27 (na náměstí T. G. Masaryka), výstava nese název M.P. Photography. Zajímavé zážitky nabídne i výstava liturgických oděvů v kostele sv. Jakuba Staršího otevřená od 14 do 16:30 spojená s historickou přednáškou na téma liturgické oděvy včera a dnes (od 15 hodin), na kterou naváže komentovaná prohlídka kostela v 15:30.

Novinkou letošní Svatojakubské pouti bude unikátní provazolezecké vystoupení s názvem SLACK SHOW, se kterým se představí duo Michal Pírek a Lukáš Černý, kteří na laně umějí doslova zázraky. Diváci je mohli vidět i při jejich adrenalinovém vystoupení v soutěži Československo má talent. Určitě si tento zážitek nenechte ujít. Těšit se na něj můžete od 14 hodin v novém parku pod hřištěm.

Město Sedlice srdečně zve malé i velké na netradiční pouťové zážitky. Nuda u nás rozhodně nebude.

Za pozvánku na pouť děkujeme místostarostce Sedlice Kateřině Brabcové