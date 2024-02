Rok 2024 bude v Aši opět ve znamení mnoha kulturních, společenských a sportovních setkání. Vedení Ašských lesů s.r.o. se sešlo s představiteli kulturního centra LaRitma, aby společně jednali o možnostech spolupráce a upřesnění termínů pro akce, které se budou konat na vrchu Háj, kde Ašské lesy provozují sportovní areál.

Jednatel Ašských lesů Jiří Červenka (vpravo) se sešel s ředitelem KC LaRitma Petrem Všetečkou (uprostřed). | Foto: Foto: Miroslav Všetečka

„Věřím, že si vzájemně umíme vyjít vstříc. Děláme to již mnoho let a máme bohaté zkušenosti. Je dobře, že jednotlivé kroky konzultujeme včas a s předstihem,“ řekl k setkání jednatel Ašských lesů Jiří Červenka. Novinkou by měla být akce, která připomene oslavy 120. výročí otevření ašské rozhledny, a také je připravováno společenské setkání, které by mělo symbolicky nahradit učitelský ples, který se v letošním roce nekonal z důvodu rekonstrukce bývalého AKS v Karlově ulici.

„Chceme maximálně využít potenciálu sportovního areálu a přilehlého kempu. Lidé se mohou těšit na zajímavé akce a také tradiční letní slavnosti. Termín je stanoven na 16. a 17. srpna 2024. O všem budeme včas informovat v médiích a na sociálních sítích. Aš má rozhodně co nabídnout,“ zmínil ředitel kulturního centra LaRitma Petr Všetečka. Kromě kulturních akcí se bude na vrchu Háj konat celá řada sportovních podniků pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Od tradičního Bláteníka, turistického Čtyřlístku až po Bejbykap.

Miroslav Všetečka