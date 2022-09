Na akci se příchozí dozvěděli mnoho zajímavého, například to, že hráz přehrady je kamenitá, sypaná a vznikala od roku 1962 až do roku 1964. Materiál na stavbu hráze se těžil v bývalém kamenném lomu, kde se dnes nachází lukostřelecký oddíl. Návštěvníci se seznámili také s činností malé vodní elektrárny, která vznikala mezi lety 1998 až 2000. Ta se nachází několik desítek metrů v podzemí. Vodní nádrž Skalka chrání město Cheb před povodněmi a slouží pro rekreaci. Výrobu elektrické energie zajišťují dvě Kaplanovy turbíny. Hosté se podívali v podzemí i do části, kde se nachází přehradní výpust. Kvůli omezení hluku byla v době konání akce pozastavena činnost elektrárny. Vodu upouštěli vodohospodáři přes bezpečnostní přeliv. Ten se jinak otevírá pouze v případě povodní.