Na konci ledna začínají ve sportovním areálu na vrchu Háj lyžařské kurzy. Zájem je velký.

Důležité je precizní seřízení vázání na lyžích. | Foto: Miroslav Všetečka

V první polovině ledna 2024 se zlepšily lyžařské podmínky a ve sportovním areálu pod vrchem Háj, který spravují Ašské lesy s.r.o., bylo živo. Milovníci zimních sportů využívali nejen sjezdovky s vleky, ale na své si přišli i příznivci běhu na lyžích, kteří obsadily běžecké tratě na in line draze. Velký zájem byl o zapůjčování sportovních potřeb. „Zájem se navýšil v návaznosti na termíny školních lyžařských kurzů, které začínají 26.ledna 2024. Provoz bude závislý na klimatických podmínkách,“ podotkl v úvodu Jan Šnajdr z Ašských lesů, který se s celým kolektivem stará o spokojenost zákazníků v půjčovně sportovních potřeb. Zmínil i chyby, kterých se lidé se zájmem o zimní sporty nejčastěji dopouštějí.

„Mezi zásadní chyby patří nevhodně zvolená délka lyží. Lidé často podceňují stáří helmy a bot. Jsou to plasty a časem mohou ztrácet svou funkčnost. To může být nebezpečné,“ vysvětluje Šnajdr. V půjčovně sportovních potřeb v Aši seřizují zapůjčené lyže, ale také se věnují lyžím přineseným. Poskytováno je seřízení ruční. Nejbližší seřízení strojové je v Karlových Varech. Jednatel Ašských lesů Jiří Červenka řekl: „Vnímáme velký nárůst zájmu o půjčování sportovních potřeb pro zimní i letní sporty. Budeme se věnovat zlepšení nabídky i v budoucnu.“ V půjčovně v Aši si můžete nechat lyže nejen seřídit ale také namazat. Pracovníci byli proškoleni panem Šperkou z firmy Avex Ski ze Zlína. Pan Šnajdr upozorňuje před zahájením zimních kurzů lyžování, že není dobré podcenit teplé oblečení pro děti. V půjčovně v případě zájmu se vším poradí. V každém případě platí zásada, že by lyžaři zkušení i ti nezkušení neměli přeceňovat své síly a měli by dbát všech předpisů pro provoz sjezdovek i běžeckých tratí.

Miroslav Všetečka