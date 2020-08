Výlet na Kleť se moc povedl!

Vystoupat na Kleť by měl za život každý Čech. Pěšky je to sice pořádné „maso“, zejména když jdete strmě do kopce, ale pro ty, kdo si netroufají, je k dispozici lanovka.

Výlet na Kleť. | Foto: Lucie Nová