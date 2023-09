Zamysleli jste se někdy nad tím, jak bude Karlovarský kraj vypadat v budoucnosti? Pokud ne, tak děti z našeho regionu to udělaly, a k tomu všemu se ještě pokusily ztvárnit svoji vizi na papír. Nejoriginálnější a nejpovedenější práce dnes ocenil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek společně s edukátorkou Galerie umění Karlovy Vary Kamilou Müllerovou hodnotnými dárky v podobě mobilních telefonů, tabletů, bezdrátových sluchátek a poukazů na výtvarný workshop.

Oceňování vítězů. | Foto: Karlovarský kraj

Ještě než se děti rozutekly na prázdniny, připravil si pro ně hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek výtvarnou soutěž, prostřednictvím níž si měly zahrát na vizionáře. Jejich úkolem bylo popustit uzdu své fantazii a pokusit se namalovat, jak by to v našem regionu mohlo vypadat za několik desítek, možná i stovek let. Celkem bylo na adresu krajského úřadu doručeno 152 prací, což je téměř o čtyřikrát více než vloni, kdy se tato výtvarná soutěž konala na jiné téma.

„Ve své práci se v podstatě každý den zaobíráme budoucností Karlovarského kraje. Bylo proto velmi zajímavé nahlédnout do dětských myslí a podívat se, jak si představují, že bude náš region jednou vypadat. Nesmírně mne potěšilo, že téma děti zaujalo a že nám poslaly tolik krásných a hlavně nápaditých prací. Nedivím se proto porotcům, že pro ně bylo těžké vybrat výherce. A ačkoliv si ceny odnáší šest nadaných výtvarníků, poděkování patří všem, co se do soutěže zapojili. Těší mne, že v kraji máme tolik šikovných malých kreativců,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, od 6 do 10 let a od 11 do 15 let. V první kategorii se na stupních vítězů umístili – 1. Ema Kutilová, 2. Klára Vaněčková a 3. Tomáš Melichar. V druhé kategorii zazářili – 1. David Pihera, 2. Nela Bourová a 3. Barbora Šebestová. Všechna vítězná díla jsou k vidění na výstavě ve foyer budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, která zde bude probíhat až do 13. října. Kromě nich byly na výstavu porotci vybrány ještě další práce od těchto výtvarníků: Jan Škranc, Sofie Chaloupková, Marie Cinková, Kristýna Matějková, Antonie Chmelíková, Amálie Frantová, Lucie Třešňáková, Simona Hynková, Phuong Dao Bao, Kristýna Požárová, Marie Elli Brandner, Michal Outrata, Fabio Peter a Karolína Johnová.

Veronika Svobodová