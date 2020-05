Kolega Jiří Moravec z Národního muzea shání pro studium hybridní zóny slepýše křehkého uhynulé jedince z nejzápadnějších Čech.

Slepýš křehký. | Foto: prirodaceska.cz

Jde nám o nálezy přejetých slepýšů z cest a silnic. Vysušené mrtvolky stačí uložit do papírového pytlíku, čerstvější vlhké bude potřeba dát do lihu, prosíme tedy uložte je do nějaké krabičky a nechte v chladu na vzduchu. V případě sběru uhynulého slepýše, volejte prosím Jiřího Brabce – tel. 734 767 592 nebo 605 240 980 – domluvíme předání.