Zajděte na hrad Seeberg. Tento víkend je otevřený naposledy

Čtenář reportér Čtenář

Už jen pár dní bývá do zavření brány Seebergu. Až do 28. listopadu mají zájemci poslední šanci navštívit hrad v této sezóně. Otevřeno bude od 10 do 16 hodin.

Hrad Seeberg je v regionu velmi navštěvovaný. | Foto: Deník / Jan Buriánek